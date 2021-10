Attacco Inter, c’è il nome per gennaio. “Occasione pronta per essere colta”

Il primo KO in Serie A dell'Inter di Simone Inzaghi porta ad una serie di riflessioni, anche per il reparto offensivo

Il primo KO in Serie A dell'Inter di Simone Inzaghi porta ad una serie di riflessioni, anche per il reparto offensivo, il più prolifico tra tutte le venti squadre del massimo campionato italiano. Per ragioni e giustificazioni diverse, all'Olimpico nessuno ha convinto ad eccezione di Ivan Perisic, a segno sul rigore e, nel complesso, protagonista di una partita di sostanza. "Correa è entrato in un vortice: i fischi assordanti del suo ex pubblico, la frustrazione per non esser riuscito a incidere sul risultato, anzi per essere entrato in campo nel momento peggiore. E poi alla fine la scenetta con Luiz Felipe che gli salta sulle spalle e lui che prova a reagire con una manata. Nervosismi evidenti, mai come quello di Lautaro, tra i più agitati alla fine", commenta infatti La Gazzetta dello Sport che evidenzia come anche Dzeko, ingabbiato dai difensori biancocelesti, non abbia avuto modo di sprigionare la sua classe.