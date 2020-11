TS: “Inter-Gervinho, era tutto vero. Saltato sul più bello uno scambio con…”

Si sarà sicuramente pentita amaramente l’Inter di non aver concluso in estate l’ultimo colpo di mercato. Questo rispondeva al nome di Gervinho, autore di una doppietta ieri sera al Meazza. E Tuttosport svela il tipo di operazione che era stata imbastita, salvo poi saltare proprio al gong: “Gervais Lombe Kouassi è uno di quei giocatori che quando vede uno spazio si fa pregare poco per buttarcisi dentro.

E quando si trova da solo davanti al portiere spesso butta dentro il pallone. Lo sapevano anche all’Inter del resto: infatti l’ultimo giorno di mercato quando si pensava a portare il giocatore in nerazzurro per completare la rosa – uno scambio di prestiti con Pinamonti che sarebbe stato girato alla squadra di Liverani. Alla fine, è tutto sfumato sul più bello e l’ivoriano è rimasto a Parma”.