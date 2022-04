TS – Allegri ha caricato Dybala. Concentrato sul campo: sul futuro non ha idea precisa

Il giocatore argentino non ha ricevuto ancora offerte concrete e il tecnico gli chiede di dare del suo meglio nell'ultima parte della stagione

Massimiliano Allegri sapeva che la Juventus non avrebbe rinnovato a Dybala e sapeva che avrebbe dovuto, nel finale di stagione, gestire psicologicamente il calciatore che ormai è pronto a prendere una nuova strada. TuttoSport assicura che in queste settimane di pausa il tecnico ha lavorato sulla testa del calciatore nonostante non ci siano stati discorsi particolari fatti con lui. "Ma il tecnico bianconero ha progressivamente caricato Dybala, sfruttando la sua voglia di rivincita nei confronti dei dirigenti e la smania di dimostrare quanto vale veramente. Insomma, alla fine Allegri è riuscito a tirare fuori il meglio da una situazione potenzialmente spinosa. Anche grazie all’amore del giocatore per la maglia e i tifosi, che non è stato intaccato dalle vicende del contratto", si legge sul quotidiano.

E poi sul futuro dell'argentino si legge: "Al momento non ha un'idea precisa e vuole concentrarsi sul campo, al momento non ha offerte concrete. Si dice che preferirebbe andare all’estero, per rimanere “fedele” alla Juventus in Italia, evitando, per esempio, di andare dagli acerrimi nemici dell’Inter. In realtà Dybala non ha ancora escluso l’ipotesi nerazzurra o un’eventuale altra squadra italiana. Certo, in cuor suo preferirebbe se arrivasse una proposta interessante, sia dal punto di vista economico che di progetto". Ma il calciatore al momento resta concentrato sulla Juve, assicurano da Torino.