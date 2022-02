Sampdoria, Giampaolo: “Contento del mercato in entrata, Sensi grande giocatore”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha commentato il mercato blucerchiato, che ha visto l'arrivo di Stefano Sensi dall'Inter

In conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo al Ferraris, Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha commentato il mercato blucerchiato, che, in entrata, ha visto l'arrivo di Stefano Sensi in prestito dall'Inter: