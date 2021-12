Ginter, arrivano conferme sull’interesse dell’Inter. “Ma c’è anche il Bayern”

Matthias Ginter è uno dei giocatori più seguiti in Europa: il classe '94 si libererà a 0 a giugno. Su di lui, tra le altre, Inter e Bayern

Matthias Ginter è uno dei giocatori più seguiti in Europa: il classe '94, infatti, è in scadenza di contratto e ha annunciato l'addio a fine stagione con il 'Gladbach. "Su di lui ci sono alcuni dei più grandi club d’Europa: il Bayern Monaco, che a sua volta rischia di perdere Süle a zero, lo tiene d’occhio, ma Ginter piace all’Inter", spiega La Gazzetta dello Sport che racconta come il centrale tedesco abbia giocato prevalentemente a 4 ma che, in Nazionale, si è destreggiato bene anche in una difesa a 3. La Rosea, poi, riporta una curiosità: Ginter non è mai stato espulso - 278 gare, 19 cartellini gialli - e ha il vizio del gol, avendone segnati 15.