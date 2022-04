Mercato Inter, Ginter: “Non so ancora dove andrò, devo valutare anche aspetti extracampo”

Matthias Ginter, difensore del Borussia Moenchengladbach accostato spesso anche all'Inter, è tornato a parlare del suo futuro

"È stato assolutamente il passo giusto venire qui dopo tre anni buoni a Dortmund. Mi sono sempre sentito molto a mio agio in questo club e le cose sono andate molto bene nei primi quattro anni. In questo periodo abbiamo ottenuto molto insieme, passato delle belle serate anche in Europa. Ma ovviamente le ultime settimane e mesi non sono stati facili, né per la squadra né per me personalmente. Ma ne ho ricavato anche molto. Nel complesso è stata un'ottima esperienza giocare per questo club".