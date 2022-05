UFFICIALE – Mercato, Ginter resta in Bundesliga e si trasferisce al Friburgo

Sarà ancora in Bundesliga il futuro di Ginter, difensore tedesco in scadenza con il Borussia Moenchengladbach e accostato anche all'Inter

Sarà ancora in Bundesliga il futuro di Matthias Ginter, difensore tedesco in scadenza con il Borussia Moenchengladbach e accostato anche all'Inter nei mesi scorsi. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, infatti, il Friburgo ha annunciato l'ingaggio del centrale. Ginter indosserà la maglia numero 28, mentre non sono stati divulgati i dettagli sulla firma del contratto:

"Volevo fare qualcosa di molto speciale nella mia carriera e non c'è niente di più speciale per me che tornare nella società sportiva e nel mio paese d'origine. Lo sviluppo dell'intero club, il potenziale della squadra e il modo speciale di comunicare con i dirigenti del club nelle ultime settimane: trovare tutto questo nel mio paese può essere descritto che come un colpo di fortuna in questi giorni. Questo pacchetto complessivo si adattava perfettamente a me".