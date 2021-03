L’Inter si tiene stretta i suoi gioielli: “C’è chi ha detto no al Liverpool per restare”

Momento d'oro per l'Inter, che ora pensa a blindare i propri calciatori più promettenti in vista del futuro

L'Inter non si ferma in campo, ma nemmeno fuori. Il club non ha infatti assolutamente l'intenzione di privarsi dei propri calciatori più promettenti ed è al lavoro per blindarli per il futuro. Uno di questi è Alessandro Bastoni, corteggiato dalle big d'Europa ma completamente al centro del progetto nerazzurro: "Il contratto in scadenza nel 2023 verrà rinnovato una volta che sarà passata la tempesta societaria (con ritocco dell'ingaggio, attualmente di 1,5 milioni di euro netti a stagione), non c'è motivo per accelerare le operazioni. Le parti navigano nella stessa direzione, Bastoni non ha mai pensato di lasciare l'Inter, che nei mesi scorsi ha respinto un sondaggio del Liverpool, molto interessato al pari del Barcellona", scrive Calciomercato.com.