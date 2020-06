Il Giornale – Icardi: se non è un trionfo, poco ci manca. “E per di più l’Inter si è liberata…”

L’edizione odierna de Il Giornale analizza i pro e i contro, per l’Inter, dell’operazione che ha portato a titolo definitivo Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Contenta Wanda Nara, contenti tutti: Mauro Icardi, il Psg, l’Inter e la stragrande maggioranza dei suoi tifosi. La telenovela è insomma giunta al termine, in piena pandemia e con cifre certamente più umane rispetto alle follie cui il calcio si era abituato (…). L’Inter realizza una plusvalenza mica male avendo pagato l’attaccante nel 2013 13 milioni, oggi del tutto ammortizzati a bilancio. Per di più, nel caso in cui l’argentino dovesse ceduto in futuro alla Juventus, la Beneamata ne incasserebbe altri 15: se non è un trionfo, poco ci manca. Essendosi per di più liberata dall’ingombrante presenza di Wanda Nara“.

(Fonte: il Giornale)