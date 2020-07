Inter, Il Giornale si sbilancia: “Dopo Hakimi, ecco chi sarà il prossimo innesto”

L’Inter non si ferma all’ottimo colpo Achraf Hakimi e continua a progettare la squadra del futuro. Ora gli obiettivi primari del club nerazzurro sono, come si legge su Il Giornale, il centrocampista e l’esterno sinistro: “Dopo Hakimi il prossimo innesto sarà Sandro Tonali. Per il centrocampista del Brescia pronto un quinquennale da 2,5 milioni più bonus a stagione, mentre resta ancora da trovare l’intesa con Cellino. Sull’out mancino i nomi sul taccuino sono quelli di Emerson Palmieri, Marcos Alonso e Gosens. L’italo-brasiliano (in rottura con Lampard al Chelsea) appare il più semplice da prendere, anche se pure Sarri l’ha messo nel mirino”.