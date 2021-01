Inter, in questi giorni comunicazione ad Eriksen che può cambiare tutto. “E lui ha detto sì”

120 minuti per potersi mettere in luce: Christian Eriksen ha ora il compito di riconquistarsi l’Inter. Il centrocampista nerazzurro, considerata l’impasse sul mercato, potrebbe alla fine restare a Milano, restando comunque una soluzione di qualità per la squadra. E, come riporta Calciomercato.com, anche Antonio Conte “di comune accordo con la società ha deciso di utilizzare comunque Eriksen finché sarà a disposizione perché anche dovesse restare a Milano, non vorrebbe perdere una risorsa in una rosa che non sempre fornisce tutte le alternative. Conte ha chiarito personalmente che avrebbe ugualmente sfruttato Eriksen a fronte di necessità o scelta tecnica.

Una comunicazione arrivata in questi giorni anche in via diretta al giocatore che ha accettato di buon grado queste chance, pure in un ruolo diverso, da professionista. Ma in realtà dietro le quinte pur non essendo arrivata alcuna offerta reale o ufficiale, si continua a lavorare per la cessione di Eriksen. L’Inter finora non ha ricevuto nulla, l’Ajax si è tirato indietro, Marotta e Ausilio sperano in una soluzione nei prossimi giorni che possa aprire alla cessione del danese anche con una formula che non sia legata al titolo definitivo. Lavori in corso, nonostante il ritorno in campo di Christian. Conte è stato chiaro. Ma il suo mercato non è ancora finito“, si legge.