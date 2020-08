Gds – Inter, giovedì l’accordo per Sanchez? E il club ha già il piano per il contratto

Alexis Sanchez può davvero restare all’Inter. Il club nerazzurro e il Manchester United sono ora più vicini a trovare un accordo per il cileno, che sarà acquistato dalla Beneamata a titolo definitivo. Lo spiega La Gazzetta dello Sport: “Dopo il Getafe tornerà dei Red Devils, anche se la dirigenza dell’Inter spera di riuscire a chiudere l’affare per tenerlo a Milano, acquistandolo a titolo definitivo. Quindi già dalla Final 8 dell’Europa League, in caso di successo negli ottavi di finale, o comunque per l’anno prossimo in caso di eliminazione.

L’accordo con lo United sembrava molto vicino qualche giorno fa, ora non è escluso che si aspetti direttamente giovedì. Il Manchester è sceso da 20 a 15 milioni, è difficile che possa concedere un ulteriore sconto all’Inter. Che però si fa forza grazie al sostanziale accordo raggiunto con l’attaccante: il piano nerazzurro punta sull’allungamento del contratto di Sanchez dal 2022 (la scadenza allo United) al 2023 e conseguente ridistribuzione su tre anni dell’ingaggio mostruoso da 15 milioni a stagione”.