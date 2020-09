Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia Calciomercato, Olivier Giroud è un nome che potrebbe diventare un’opzione per l’Inter negli ultimi giorni di mercato. Il francese ha un principio di accordo con il Chelsea che non lo considera incedibile. Qualora l’Inter dovesse fare operazioni in uscita in avanti, l’ipotesi Giroud potrebbe prendere corpo. Il francese ha una valutazione di 5 milioni di euro e si potrebbe chiudere anche ad una cifra inferiore.