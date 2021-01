Di Olivier Giroud si è parlato spesso come di un uomo pronto a lasciare il Chelsea per trovare spazio. Ma il club inglese ha mandato via Lampard e oggi esordisce sulla panchina del club londinese Tuchel, il nuovo allenatore. Nella sua prima formazione ufficiale, quella che giocherà nella partita di Premier League contro il Wolverhampton, l’attaccante francese è titolare. E sembra più lontano un addio a Londra.