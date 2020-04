Pedullà – Giroud, il Chelsea esercita il rinnovo: ecco qual è stata la reazione dell’Inter

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Inter al momento non è intenzionata di pagare un indennizzo al Chelsea per Olivier Giroud che, di fatto, è tornato ad essere un giocatore del Chelsea a tutti gli effetti: il francese era in scadenza di contratto ma i Blues hanno esercitato il rinnovo per un’altra stagione. I nerazzurri sono stati ad un passo dall’ex Arsenal a gennaio, come confermato dallo stesso giocatore, ma il prolungamento di un anno ha cambiato le carte in tavola, sebbene l’Inter fosse a conoscenza della possibilità del rinnovo.