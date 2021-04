Chelsea, Giroud difficilmente rinnoverà: occasione per l’Inter

Giroud difficilmente rinnoverà con il Chelsea. Il francese studia la prossima mossa

L'arrivo in panchina di Thomas Tuchel non ha cambiato la situazione di Olivier Giroud. Con il tedesco in panchina, l'attaccante è partito titolare solo tre volte e non gioca dal 1' dalla vittoria in FA Cup contro lo Sheffield United a marzo. Ecco perché, secondo quanto riporta Goal, il francese difficilmente rinnoverà il contratto col Chelsea e studia già la prossima mossa. Sono tanti gli estimatori del 34enne che a giugno si libererà a zero.