Giroud: “Voglio restare al Chelsea, ma voglio più spazio. Ho parlato con Deschamps…”

Olivier Giroud, uno degli obiettivi di mercato dell’Inter, reclama più spazio. L’attaccante, grande protagonista con 4 gol nella sfida di Champions contro il Siviglia, si aspetta di giocare maggiormente in vista dell’Europeo: “Sono pronto a combattere fino alla fine. Ma ovviamente per essere felice ho bisogno di giocare di più. Ho buone possibilità di essere pronto per gli Europei se gioco di più rispetto all’inizio della stagione”.

“Ho parlato con Didier Deschamps e ha detto che se la situazione rimanesse questa, dovrei prendere una decisione a gennaio. Ma sono abbastanza sicuro di poter avere più spazio e rimanere al Chelsea perché è quello che voglio. Ma nel calcio non si sa mai: sta andando tutto molto velocemente“, ha dichiarato il francese.

