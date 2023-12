La Juventus prova a soffiare Tiago Djalò, difensore portoghese in scadenza di contratto con il Lille a giugno 2024

La Juventus prova a soffiare Tiago Djalò, difensore portoghese in scadenza di contratto con il Lille a giugno 2024 e sul quale è forte, da tempo, il pressing dell'Inter per portarlo a Milano a parametro zero a partire dalla prossima stagione.