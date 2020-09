Godin-Cagliari, ci siamo: “L’Inter pagherà lo stipendio di settembre ma non solo”

Le prossime ore saranno decisive per il trasferimento di Diego Godin dall’Inter al Cagliari. A sbloccare la trattativa è stato anche l’intervento del club nerazzurro, che darà il suo contributo economico. I termini li spiega il Corriere dello Sport:

“La società nerazzurra non ha posto particolari ostacoli alla sua partenza perché Godin non rientra più nei piani di Antonio Conte. L’Inter ha messo sul piatto il pagamento degli stipendi anche per il mese corrente e una sorta di bonus d’addio, dando la possibilità al giocatore di spalmare la cifra rimanente in due o tre anni“.

(Fonte: Corriere dello Sport)