Gds conferma: “E’ fatta per Godin al Cagliari. Era il 10 settembre quando l’Inter aveva…”

L’Inter libera un altro posto in rosa e nel monte ingaggi: è infatti chiusa per il passaggio di Diego Godin al Cagliari. Lo spiega La Gazzetta dello Sport, che racconta gli ultimi istanti della trattativa tra i sardi e l’uruguaiano: “Un grande annuncio in arrivo: Diego Godin al Cagliari. E’ un’operazione fantastica, chiusa in appena dieci giorni: era il 10 settembre quando l’Inter aveva dato il via libera rinunciando a qualsiasi pretesa per il cartellino, in pochissimo tempo la quadratura. Giulini aveva scaricato Fazio perché, con tutto il rispetto, ambiva a salire sul colle dei difensori centrali davvero di spessore. Non si sarebbe potuto tirare indietro, a quel punto, sarebbe stato un bagno anche di immagine”.