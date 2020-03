Godin ai saluti? CorSera: “L’Inter sta cercando di piazzarlo: ma non sarà facile per due motivi”

Quale sarà il futuro di Diego Godin? L’ex Atletico Madrid, arrivato all’Inter la scorsa estate a parametro zero, ha palesato qualche difficoltà in più del previsto a tal punto che anche Conte ha preferito puntare sulla freschezza di Bastoni, più adatto alla difesa a 3 rispetto all’uruguayano. Secondo il Corriere della Sera, Godin potrebbe lasciare l’Inter in estate:

“La sua esperienza italiana potrebbe quindi già essere arrivata al capolinea. Ha altri due anni di contratto a 7 milioni netti a stagione, Bastoni gli ha però soffiato il posto da titolare e quindi l’Inter sta cercando di piazzarlo. Ma con quello stipendio, e in un mercato estivo che inevitabilmente risentirà della crisi, non sarà facile”.