Godin, l’Inter ha fatto la sua scelta. Diego è sicuro: “La sua volontà è quella di…”

“Il futuro di Diego Godin potrebbe essere lontano da Milano”. Apre così l’articolo di Tuttosport relativo al centrale uruguaiano classe ’86, che oggi è sul mercato e che potrebbe partire alleggerendo soprattutto il monte ingaggi. “Lontano da Antonio Conte che nella seconda parte della passata stagione l’aveva promosso a titolarissimo della sua Inter. Una scelta, quella di cederlo, non sua ma della società nerazzurra. Una scelta da accettare per l’ex Atletico Madrid che nonostante i suoi 34 anni compiuti ha ancora mercato. La squadra che più lo sta corteggiando è il Rennes.

Il club francese questa stagione disputerà la Champions League (è arrivato terzo nella Ligue1 interrotta a marzo) e ha bisogno di giocatori come lui, di grande carisma ed esperienza in campo. Ma c’è un problema. L’ingaggio di Godin pesa sulle casse dell’Inter 5,3 milioni di euro più bonus. Cifra garantita dal club meneghino fino al 30 giugno 2022, quando il difensore dell’Uruguay avrà 36 anni. Un trasferimento che però, per il momento, è bloccato anche dalla volontà del giocatore di restare all’Inter e di giocarsi ancora una volta un posto da titolare“, conclude Tuttosport.