Pedullà – Godin, l’Inter aiuta il Cagliari per l’ingaggio e torna su Kumbulla. Kanté…

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Diego Godin vuole il Cagliari ed è possibile che l’Inter dia un aiuto ai sardi per pagare l’ingaggio dell’uruguayano, che potrebbe così firmare un triennale con i rossoblù. Resta in uscita anche Ranocchia, in orbita Genoa, ed è per questo che non è da escludere un ritorno di fiamma per Kumbulla, con Inter e Verona che potrebbero trovare un accordo nella fase finale della finestra di mercato per portarlo subito a Milano o per trattenerlo a Verona un anno prima di arrivare all’Inter a giugno 2021.

CENTROCAMPO – Ci sarà da valutare, poi, il centrocampo con l’Inter che sogna Kanté ma in lizza c’è anche Thomas dell’Atletico Madrid, sebbene quest’ultimo non sia una priorità. L’Inter, poi, si libererà di giocatori non più al centro del progetto come Vecino e forse anche Gagliardini, per fare spazio a Vidal mentre Darmian andrà a completare il pacchetto difensivo.