Inter-Gomez? A Conte piace parecchio: “Si aprirebbe un pertugio ad Appiano se…”

L’Inter, o meglio Antonio Conte, non molla Alejandro Gomez. Il trequartista argentino resta in rotta con l’Atalanta e desideroso di partire nel mese di gennaio, nonostante la situazione resti complicata. Ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro cerca di aprire uno spiraglio per il 10 della Dea, di cui Conte è innamorato: “L’argentino piace ad Antonio, anche se non è detto che ciò possa bastare per ipotizzare un discorso approfondito con il club dei Percassi. La situazione del Papu è tanto facile da spiegare quanto di difficile risoluzione: il contratto scadrà il 30 giugno 2022 e a Bergamo non si muovono di un millimetro sulla valutazione di 10 milioni di euro.

Evidentemente troppi per l’Inter, che nel mercato di gennaio potrebbe pensare di muoversi esclusivamente se si concretizzasse qualche uscita: il top sarebbe ‘salutare’ Eriksen. Pure il caso del danese è spinoso, a tal punto da bloccare le manovre interiste: se salutasse, ci sarebbero dei soldi freschi da investire e un tassello tattico da riempire. E così, uno come Gomez potrebbe diventare una pedina preziosa, intelligente, tecnica e imprevedibile tra mediana e trequarti sia da centrocampista centrale che da seconda punta, meglio ancora da ‘10’ alle spalle di Lautaro e Lukaku. Discorsi, comunque, prematuri. E che potrebbero restare solamente un’idea. In Serie A le scelte non sembrano tantissime, ma chissà che non possa aprirsi un pertugio in direzione Appiano Gentile: dipenderà da Eriksen, ma non solo. Per Conte la rosa dell’Inter è completa, anche se un Papu in più di certo non gli dispiacerebbe”.