Gds – Gomez, è corsa a 4: c’è anche l’Inter, ecco le pretendenti. Ma l’Atalanta vuole…

Il nome grosso sul mercato di gennaio sarà, molto probabilmente, quello del Papu Gomez. Il centrocampista dell’Atalanta, dopo la rottura con Gasperini, è pronto a cambiare squadra. E la Gazzetta dello Sport mette in fila le pretendenti. Anche se la società bergamasca sembra tutt’altro che convinta di concedere la lista gratuita al suo capitano.

“Sulle prime il giocatore ha auspicato una sorta di premio-fedeltà: vale a dire una cessione a titolo gratuito. Questa aspettativa è legata al fatto che, nelle ultime stagioni, ha detto no a numerose offerte per rispetto della sua Atalanta. Ma a Bergamo ormai tira ben altra aria. I veleni con il Gasp hanno indotto il club a sostenere (di fatto) le ragioni dell’allenatore.

È il motivo per cui l’Atalanta mette nel conto l’ipotesi di una cessione solo a patto di un adeguato indennizzo: almeno di 10 milioni di euro. Del resto il Papu è legato sino al 2023 e ha già uno stipendio importante da oltre 2,5 milioni di euro netti a stagione. Aggiungiamoci che a febbraio compirà 33 anni e i suoi corteggiatori non possono sottovalutare tutti questi aspetti prima di scendere in campo. Sotto questo profilo un conto è ottenere il transfer con una spesa limitata (diciamo entro i 5 milioni), un altro è mettere in preventivo un budget superiore per un’operazione che finirebbe per diventare onerosa. È il motivo per cui tutti i candidati giocano a nascondino”

