CdS – Gomez-Atalanta, addio certo: Inter defilata, ecco perché il Milan è in vantaggio

“Due partite, poi sarà addio. Sei anni e mezzo e 252 match dopo il Papu Gomez sembra essere sempre più lontano dall’Atalanta”. È questo il pensiero del Corriere dello Sport in merito al futuro di Gomez, destinato a lasciare Bergamo ma probabilmente non la Serie A dopo la lite con Gasperini.

“La distanza geografica giocherà un ruolo fondamentale nelle decisioni dell’ex Catania. La famiglia si è ambientata a Bergamo, dunque l’argentino cercherà di rimanere in zona”, commenta infatti il CorSport. Il Milan, secondo il quotidiano, è favorito perché con gli orobici c’è da chiarire l’affare Caldara e Gomez potrebbe rientrare nella trattativa come pedina di scambio. L’Inter resta defilata ma molto dipenderà dalla valutazione economica che farà l’Atalanta. Gomez, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2022 e le pretese di Percassi non potranno essere esagerate.