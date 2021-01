Inter, Gomez più vicino? I bookies ci credono: è l’opzione più probabile. E la quota crolla

Sempre più rebus sul futuro di Alejandro Gomez. Il Papu, in rotta con l’Atalanta e soprattutto con mister Gasperini, potrebbe diventare l’oggetto del desiderio per molte squadre nel mercato di gennaio. Per i trader di Snai il futuro del Papu sarà ancora a tinte nerazzurre, da quelle dell’Atalanta a quelle dell’Inter. L’arrivo alla corte di Antonio Conte, riferisce Agipronews, si gioca a 2,75, in netto calo rispetto agli 8,00 di qualche settimana fa.

Rimane aperta la porta per la permanenza a Bergamo (a 3,50), anche se va monitorata la situazione legata alla Juventus. I bianconeri, infatti, passano da 25,00 a 5,00. Un calo importante, che potrebbe essere un indizio. Scende, seppur di poco, anche il Milan: da 8,00 a 7,00. Leggero rialzo per la Lazio (da 8,00 a 9,00), mentre la Roma sembra ormai fuori questione. I giallorossi salgono in lavagna da 8,00 a 15,00.

(agipro)