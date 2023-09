Papu Gomez-Inter? GdS: “Club nega, ma è bene essere prudenti perché…”

All’Inter dopo l’infortunio di Marko Arnautovic sono stati proposti diversi nomi di svincolati. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “tra gli attaccanti lo svincolato più forte è senza dubbio il Papu Gomez, che ha risolto ad agosto il suo contratto con il Siviglia e che ha in tasca il titolo di campione del mondo conquistato in Qatar.