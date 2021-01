Sky – Mercato Inter, per Gomez si muove il Siviglia: resiste il veto dell’Atalanta

Inizia a muoversi qualcosa per il futuro del Papu Gomez, più volte accostato all’Inter in questa sessione di campagna acquisti di gennaio. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, sul giocatore argentino avrebbe manifestato un certo interesse dalla Spagna il Siviglia dell’ex ds della Roma Monchi.

Il club spagnolo starebbe valutando con attenzione il profilo dell’ex Catania, anche se al momento non sono ancora stati effettuati dei tentativi concreti. Da parte sua, invece, l’Atalanta continua a restare ferma sulle sue posizioni, convinta di non voler cedere Gomez a squadre italiane dirette concorrenti in classifica.

(Fonte: Sky Sport)