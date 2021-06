CM – Gomez, l’agente apre al ritorno in Serie A: le posizioni di Inter e Milan

Il nome dell'argentino ex Atalanta e ora al Siviglia torna a essere accostato alle milanesi dopo le parole dell'agente

" Gomez si trova benissimo a Siviglia però ama l’Italia quindi in futuro non escludo affatto un suo rientro in Serie A”. A parlare è Beppe Riso , agente tra gli altri del Papu, ora a Siviglia e fino allo scorso gennaio all’Atalanta. Calciomercato.com ha aggiornato sulla situazione dell’argentino in chiave mercato.

Come riportato da CM, “in caso di addio al Siviglia e ritorno in Serie A, la scelta di Gomez ricadrebbe ancora una volta in club che non siano eccessivamente lontani da Bergamo. E quindi solo Inter o Milan (con cui Riso ha ottimi rapporti) sarebbero le scelte ideali. Ad oggi per entrambi i club il Papu non rappresenta una priorità o un'idea concreta di mercato. L'Inter non ha ancora completato le cessioni che serviranno per sistemare il bilancio e prima di programmare le entrate sarà fondamentale capire chi degli attuali nerazzurri potrà partire. In casa Milan la priorità sulla trequarti resta capire cosa accadrà con Calhanoglu e, in caso di addio, provare l'affondo per De Paul. E se a fine mercato la volontà di Gomez di tornare in Serie A dovesse prevalere? Solo allora i due club di Milano potrebbero prendere in considerazione l'affare a costi contenuti e condizioni vantaggiose”, si legge.