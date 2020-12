Sky – Gasp-Gomez, prove di disgelo: ma l’addio resta probabile. “Possibile che il Papu vada…”

Nei giorni scorsi la rottura. E un futuro da lì in poi si è allontanato da Bergamo e dall’Atalanta, con l’Inter spettatrice interessata. Ora, sostiene Sky Sport, fra Alejandro Gomez e la Dea potrebbero esserci dei piccoli spiragli di luce: “Le acque tra Papu, Gasperini e la società sembrano essersi calmante, tanto che si proverà – anche se sarà difficile – a ricucire lo strappo. Al momento, però, lo scenario più plausibile porta a un addio del Papu“.

Come vi abbiamo riportato, il prezzo fatto dall’Atalanta per lasciar partire Gomez è tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Sky, però, sostiene che, in caso di addio all’Atalanta, sarebbe più facile vedere il Papu all’estero: “Già scorsa estate l’Al Nassr offrì un biennale a 6 milioni di euro a stagione all’argentino e 15 milioni all’Atalanta. Ora, invece, tutti gli scenari sono aperti tanto che al momento non si può escludere nemmeno una permanenza dell’argentino a Bergamo“.

(Fonte: Sky Sport)