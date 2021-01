Gomez, maxi offerta dalla MLS ma il Siviglia punta a chiudere: ecco le cifre dell’affare

Non c’è solo il Siviglia nel futuro del Papu Gomez: stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Cincinnati è pronto ad offrire 8 milioni di euro a stagione all’ex Catania. “Sono ore decisive sul fronte mercato, visto che la franchigia dell’Ohio ha offerto 6 milioni ai Percassi e uno stipendio al top al giocatore: il più alto in Mls. Un’occasione ghiottissima dal punto di vista economico”, spiega La Rosea che non esclude anche l’opzione Hertha Berlino.

Il Siviglia, però, è in forte pressing e il Papu accetterebbe di buon grado di andare in Spagna, in quanto il club andaluso garantirebbe anche quella vetrina internazionale fondamentale per garantirsi un posto in Nazionale per la prossima Copa America. “Secondo indiscrezioni spagnole il Siviglia è pronto ad offrire 4 milioni all’Atalanta e un ingaggio da 3 milioni al giocatore. Quindi il futuro del Papu si deciderà a breve. Lontano dall’Italia, come vuole il club atalantino”, chiosa la Rosea.

Fonte: gazzetta.it