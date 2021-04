Gomez all’Inter? Papu, volontà chiara: “Un dettaglio del contratto può cambiare tutto”

L'Inter non ha mai smesso di pensare al Papu Gomez. Fin dalla rottura tra il calciatore argentino e l'Atalanta

L'Inter non ha mai smesso di pensare al Papu Gomez. Fin dalla rottura tra il calciatore argentino e l'Atalanta, infatti, da Viale della Liberazione hanno fatto più di una valutazione in merito alla prospettiva di portare a Milano l'ex Catania, poi volato a Siviglia a gennaio per non rischiare di trascinare l'attrito con Gasperini fino al termine della stagione.