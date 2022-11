GdS – Gosens si aspettava diversa l’esperienza all’Inter: l’aneddoto

Un interessante aneddoto su Robin Gosens e la sua esperienza all’Inter. Lo svela La Gazzetta dello Sport, che parla dell’avventura in nerazzurro dell’ex Atalanta. Quando è arrivato lo scorso gennaio a Milano, l'esterno si aspettava tutt'altro minutaggio. Sia nella passata annata, che in questi primi mesi della stagione 22/23.

Retroscena Gosens

“Robin ha il desiderio forte di trovare più spazio per tornare a essere quello che era alla corte di Gasperini ovvero esterno mancino capace di segnare più reti di tutti nei principali cinque campionati europei. L’esperienza all’Inter se l’era immaginata diversa, ma, reduce da un duplice grave infortunio alla coscia destra, ha faticato a trovare spazio (e dunque a recuperare la migliore condizione) perché davanti a sé come concorrenti ha avuto il Perisic in stato di grazia dello scorso anno e adesso un Dimarco in versione... 5 stelle lusso.