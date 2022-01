Tentativo Inter per Gosens. “Affare complicato ma canale aperto con l’Atalanta”

È notizia di ieri sera che l'Inter ci sta provando per Robin Gosens. Oggi, il Corriere dello Sport, riporta aggiornamenti

È notizia di ieri sera che l'Inter ci sta provando per Robin Gosens. Oggi, il Corriere dello Sport, riporta aggiornamenti: "Il nome nuovo per il vice-Perisic è Gosens, considerato un top nel ruolo. Il canale con l’Atalanta è già aperto. La trattativa è complicata e c’è pure la concorrenza del Newcastle, ma i rapporti tra i club sono ottimi e, al di là della formula del prestito, si può ragionare anche su alcune contropartite tecniche. Ovvio che il tedesco sarebbe pure il dopo-Perisic, se, come sembra, non accetterà di rinnovare il contratto".