Romano: “Gosens-Inter, sprint ieri e ora siamo alle curve finali: i dettagli”

Robin Gosens è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Così ne ha parlato Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, a The Here We Go Podcast (ITA): “Gosens-Inter siamo già oltre l’accelerata di ieri, stiamo arrivando alle ultime curve. Non è ancora fatta, ci vuole prudenza perché c’è in corsa anche il Newcastle. È un prestito con obbligo di riscatto sopra i 20 milioni, l’Inter vuole Gosens subito, a tutti i costi. Il giocatore vuole i nerazzurri, la disponibilità è totale. È stato tentato dal Newcastle per i soldi, ma l’Inter offre altro sotto il punto di vista sportivo. L’Inter sta spingendo per averlo da subito in nerazzurro, questa è la situazione”.