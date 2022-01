Gosens vuole lasciare l’Atalanta. “Accordo trovato con il Newcastle ma l’Inter ci prova”

Robin Gosens è destinato a lasciare l'Atalanta. A riportarlo è Tuttosport. L'Inter ci prova ma c'è anche il Newcastle

Mancano sei giorni al gong del calciomercato invernale ma l'Inter è al lavoro per cercare di dare a Simone Inzaghi un esterno in più. "Nel ruolo il preferito è sempre stato Filip Kostic: l’Inter da settimane è al lavoro sull’obiettivo, ma finora non si sono registrate aperture dal’Eintracht. Per questo motivo è affiorata una nuova idea che porta a Robin Gosens e all’Atalanta della famiglia Percassi, club storicamente amico dei nerazzurri", spiega l'edizione odierna di Tuttosport.

"Il giocatore vuole cambiare aria e ha trovato un accordo con il Newcastle sulla base di un triennale da 3.5 milioni, destinazione non esattamente allettante, al momento, vista la classifica in Premier del club. Per questo motivo l’Inter, che - come spiegato - lavora anche in prospettiva giugno, vuole inserirsi. La parte difficile del tentativo è riuscire a convincere l’Atalanta a cedere il tedesco con una formula (prestito con diritto condizionato) che possa essere in linea con i parametri tracciati da Steven Zhang", conferma poi il quotidiano.