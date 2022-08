Gosens, l’Inter si interroga. “In caso di nuove perplessità, tornerà d’attualità un nome”

"L'Inter si interroga su quale Gosens ritroverà a inizio stagione: il supereroe indistruttibile ammirato a Bergamo con Gasperini o il giocatore timido e fragile visto a Milano? In nerazzurro ha due compagni arrivati dall'Atalanta: Gagliardini e Bastoni. Il primo fu protagonista di un avvio folgorante a gennaio 2017 con Pioli, ma col tempo il suo si rivelò un fuoco di paglia. Invece il secondo, dopo una stagione in prestito al Parma, si è preso subito il posto in squadra diventando una colonna della difesa. Tutta l'Inter spera che Gosens possa seguire le orme di Bastoni e non quelle di Gagliardini, altrimenti torneranno d'attualità le voci di mercato su Udogie dell'Udinese", spiega il portale dedicato al mercato. Udogie, però, piace e non poco al Brighton, che sta per cedere Cucurella al Chelsea.