GdS – Gosens, futuro in bilico. “Se parte già a gennaio, ecco i nomi in pole per l’Inter”

Il futuro di Robin Gosens all'Inter resta in dubbio. A fine agosto, l'ex Atalanta è finito nel mirino del Leverkusen, tanto che non è da escludere un ritorno di fiamma dei tedeschi a gennaio.

"In quest’ottica vale sempre la candidatura dello spagnolo Alfonso Pedraza, 26 anni, in forza al Villarreal. Una soluzione collaudata, ma allo stesso tempo costosa, visto che ha appena rinnovato sino al 2026 e il prezzo è intorno ai 20 milioni di euro. E’ il motivo per cui il club di Zhang sta vagliando anche una traccia italiana: vale a dire lo stantuffo Pasquale Mazzocchi della Salernitana, appena approdato nel giro della Nazionale di Mancini. Anche lui ha rinnovato ad inizio stagione e non sarà facile strapparlo a Jervolino, ma non si sottovaluti l’esigenza di rimpolpare la pattuglia dei giocatori italiani in rosa. Così occhio alla carta sul fronte interno: magari spunta il jolly", commenta La Gazzetta dello Sport.