Gosens, tutto quello che l’Inter voleva. Regalo per Inzaghi che ora fa il countdown

La rosea parla del tedesco come di un colpo importantissimo, cercato da tempo dai dirigenti nerazzurri: "L'uomo dei sogni da qualche anno"

Eva A. Provenzano

18. Come Zamorano. 1+8 scriveva sulla maglia il cileno. Era un attaccante. Robin Gosens è un esterno ma pure la somma del suo numero potrebbe fare 9. Perché è un attaccante aggiunto. Da ieri è ufficialmente un calciatore dell'Inter. E La Gazzetta dello Sport ne parla come di un giocatore già da tempo nei pensieri dei nerazzurri: "L'uomo dei sogni da qualche anno per mettere fine a quella specie di maledizione della fascia sinistra. Poi è l’Inter ha ritrovato Perisic, preziosissimo in questa sua nuova vita da esterno a tutta fascia. Ma per il presente e soprattutto per il futuro, qualcosa andava fatto", si legge sul quotidiano sportivo.

Così, con un blitz, i dirigenti hanno regalato a Inzaghi un vice Perisic che gli darà più opzioni per la fascia sinistra. "La dirigenza nerazzurra ha trovato il super colpo - sottolinea la rosea - impossibile trovare di meglio in giro, così come era difficilissimo per i tifosi immaginare il blitz di Marotta e Ausilio a gennaio per uno dei migliori esterni d’Europa, il difensore con più gol nei top campionati negli ultimi anni. Zhang ha fatto un grande regalo a Inzaghi".

Le cifre

Come ha annunciato l'Inter stessa, l'affare è andato in porto in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di certe condizioni. Un'operazione da 22 mln + 5 di bonus, tre facilmente raggiungibili. Al tedesco un contratto da 2.5 mln a stagione fino al giugno 2026. E ora comincia solo il countdown per rivederlo in campo. Arriva da un infortunio che lo ha messo ko due volte in questa stagione. Inzaghi potrà contare su di lui non da subito, ma vale la pena aspettare.