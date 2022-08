Sky – Ancora nessuna offerta ufficiale Bayer all’Inter per Gosens: il tedesco parte solo se…

E' ancora tutto da definire il futuro di Robin Gosens. Ieri la sua cessione al Bayer Leverkusen sembrava pressoché scontata, ma oggi tutto appare cambiato. La trattativa, infatti, è attualmente in stallo, anche perché, come riporta Sky Sport, all'Inter di fatto non sono ancora pervenute offerte ufficiali da parte del club tedesco. In ogni caso, riferisce l'emittente, l'ex Atalanta partirà solo a titolo definitivo e solo qualora l'Inter in queste ultime ore di mercato riuscisse a trovare un sostituto all'altezza. Altrimenti, la storia tra Gosens e i nerazzurri è destinata a continuare: