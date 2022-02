Colpo Gosens per l’Inter, cosa succede con Perisic? L’idea del club

Futuro incerto per Ivan Perisic, in scadenza al 30 giugno 2022. Ecco i piani dell'Inter dopo l'arrivo di Robin Gosens

Futuro incerto per Ivan Perisic, in scadenza al 30 giugno 2022. In questo mese partiranno i dialoghi con l'entourage per il rinnovo di contratto, ma l'Inter si è già cautelata col colpo Robin Gosens. Così Calciomercato.com sul futuro del croato: "Il croato attende l’ultimo grande contratto da firmare in carriera e non vorrebbe assolutamente scendere al di sotto degli emolumenti attuali (5,5 milioni di euro a stagione), mentre i nerazzurri, che si sono cautelati con Gosens, gli proporranno un ingaggio da almeno un paio di milioni in meno. Le quasi 34 primavere sono un aspetto da considerare anche se la prestanza fisica di Perisic sembra respingere con forza gli attacchi del tempo. Ausilio e Marotta metteranno sul piatto la propria offerta, facile immaginare come il calciatore si prenderà del tempo per dare una risposta. Tempo che l’Inter gli concederà", si legge.