Pedullà – Gosens non esclude il rinnovo di Perisic. Kostic? Ecco perché l’Inter non ha affondato

Domani Robin Gosens effettuerà le visite mediche prima di diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Secondo Alfredo Pedullà, però, non è da escludere che Ivan Perisic possa anche rinnovare il contratto. L'arrivo di Gosens rende l'Inter più tranquilla ma il discorso relativo all'eventuale rinnovo di Perisic è non è tramontato. A decidere sarà il calciatore da febbraio. Per l'Inter sembrava essere plausibile la pista Kostic, proposto da intermediari ma l'Inter non è mai stata realmente interessata anche perché puntava più in alto. E l'opzione Gosens è diventata presto realtà.