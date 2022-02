Il Giornale – Inter, al mercato voto 8: Gosens rullo compressore, e con Caicedo Inzaghi…

Giudizio positivo per il mercato dell'Inter. L'edizione odierna de Il Giornale elogia l'operato di Marotta e Ausilio, scrivendo oggi

"Con la possibile partenza di Perisic, ha preso Gosens che è un rullo compressore sul binario di sinistra e per non restare scoperta dopo il ko di Correa ha chiesto e ottenuto in prestito Caicedo, attaccante che Simone Inzaghi ha dimostrato di saper utilizzare al meglio. Voto 8".