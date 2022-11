Inter, Gosens cerca casa a gennaio: tra la nuova idea Schalke e l’ipotesi scambio

Futuro Gosens, doppia ipotesi

“I nerazzurri speravano poi che un Gosens di nuovo arrembante con la Germania avrebbe prodotto un doppio effetto: da un lato sarebbe cresciuto l’entusiasmo dell’esterno depresso dal vedere davanti a sé Dimarco; dall’altro avrebbe offerto a Robin una vetrina utile per solleticare eventuali compratori. Nessuna delle due possibilità si è realizzata, ma non è cambiata una cosa in casa Gosens: la voglia di avere più minuti in campo. I 548’ che gli ha concesso finora Inzaghi non bastano e Robin reclama spazio, anche fosse solo in prestito. Su questo terreno negli ultimi giorni si è fatto avanti il suo Schalke, la squadra per cui faceva il tifo da bambino e a cui serve riempire una casella a sinistra.