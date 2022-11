Gosens via a gennaio? “L’Inter non lo svenderà, la sensazione è questa”

“Per me Gosens va via, è più una sensazione di mercato che ho. Questa è la soluzione che conviene di più a tutti, lui ha bisogno di giocare e riprendere il ritmo, è un giocatore fisico e non tecnico. In estate è stato penalizzante il fattore tempo col Bayer Leverkusen, la situazione andava risolta prima. Il tempo c’è, l’interesse di squadre tedesche anche, ora la mia sensazione è che si possa trovare una soluzione. L’Inter è importante dire che non svenderà Gosens, si vende con l’offerta giusta, non in prestito con diritto di riscatto”, le sue parole al canale di SOS Fanta.