Arriva il gran rifiuto, l’Inter sogna: 70 mln per il nome che farebbe davvero impazzire Conte

Federico Chiesa ha strappato alla Fiorentina una promessa che potrebbe cambiare il suo futuro: se a giugno chiederà di essere ceduto, verrà accontentato. Ma c’è un ma: il club viola non acconsentirà a venderlo alla Juventus, grande rivale della Fiorentina. Difficilmente, infatti, i tifosi accetterebbero di vedere il loro beniamino con la maglia bianconera.

Ecco il grande rifiuto che fa sognare l’Inter, da sempre in corsa contro la Juve per accaparrarsi le prestazioni del giocatore, che ha un valore di mercato di 70 milioni di euro. Un talento che farebbe impazzire Conte, suo estimatore da tempi non sospetti. L’allenatore nerazzurro farebbe carte false per averlo con sé e, dopo il ‘no’ alla Juventus da parte della Fiorentina, la strada, per l’Inter, sembra spianata:

“Il mercato invernale, con 80 milioni spesi, ha dato la scossa. In estate serviranno almeno due titolari pesanti. Intanto è stato ricostruito il rapporto con i Chiesa, padre e figlio. Federico, entro la fine di marzo, potrebbe allungare l’impegno con i viola sino al 2024. Il sogno è una Fiorentina incentrata sulle sue tre giovani stelle: Castrovilli, Vlahovic e Chiesa. Ma quest’ultimo ha ricevuto una promessa. Se a giugno chiederà di essere ceduto, Rocco lo accontenterà. Dove? Non alla Juve…“.

(Fonte: Corriere della Sera)