TMW – Inter, si opera in uscita: per Gravillon duello rossoblù tra Crotone e Genoa

L’Inter continua a operare in uscita, sia in ottica prima squadra, sia in ottica giovani. In questo senso, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, qualcosa si starebbe muovendo attorno al nome di Andrew Gravillon.

Il difensore centrale di proprietà nerazzurra, classe 1998, ha giocato nell’ultima stagione in prestito all’Ascoli e sarebbe ora in cerca di una nuova sistemazione. Secondo le indiscrezioni della testata, per lui sarebbe in atto un vero e proprio duello tutto rossoblù. Oltre al Crotone, infatti, per lui starebbe premendo anche il Genoa.

(Fonte: TMW)