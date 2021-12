Reims-Gravillon, l’Inter sorride: non solo 3.5mln incassati, c’è anche plusvalenza: le cifre

Come vi abbiamo riportato, Andrew Gravillon verrà ufficialmente riscattato dal Reims, club francese che lo acquisterà a titolo definitivo

Come vi abbiamo riportato, Andrew Gravillon verrà ufficialmente riscattato dal Reims, club francese che lo acquisterà a titolo definitivo dopo la 17a presenza del calciatore. Come scrive Calcio e Finanza, l'Inter non solo incasserà 3,5 milioni di euro dalla sua cessione, ma anche una plusvalenza di circa 1,5 milioni di euro: