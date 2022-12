Grimaldo non rinnova col Benfica? O Jogo: “Anche l’Inter ha contattato l’entourage e…”

Alejandro Grimaldo è un profilo che piace all'Inter da tempo. L'esterno del Benfica è in scadenza di contratto

Alejandro Grimaldo è un profilo che piace all'Inter da tempo. L'esterno del Benfica, in scadenza di contratto con il club lusitano, potrebbe lasciare il Portogallo a giugno 2023. A riportarlo è O Jogo, portale portoghese che assicura come Inter, Juventus e Napoli abbiano contattato l'entourage del terzino, garantendo di poter offrire un contratto economicamente migliore rispetto all'attuale ingaggio (2 mln netti).

Il Benfica punta a rinnovare il contratto ma non vuole sforare limiti di budget stabiliti dalla società. Per questo, i club italiani hanno mostrato primi segnali di interesse per una situazione da monitorare.